Documentarista de Vargem é entrevistada pela Canon

Com o objetivo de debater o mercado do audiovisual no Brasil, a Canon College lançou neste ano o podcast CanonCast e entre os profissionais que já foram entrevistados está a documentarista e videomaker vargengrandense Fernanda de Paiva Ligabue, 36 anos, filha de Fátima e Tadeu Ligabue, diretores e fundadores da Gazeta de Vargem Grande.

O podcast é um produto oferecido pela Canon College, plataforma de cursos de fotografia da Canon do Brasil. Nele, especialistas e profissionais falam sobre os desafios da carreira audiovisual, suas experiências e trabalhos desenvolvidos.

Os episódios são disponibilizados às terças feiras, às 11h, no YouTube oficial da Canon do Brasil, Canonbr. Profissionais renomados como Flávio Demarchi, Daniel Klajmic, Wilq Vicente, Armando Vernaglia, Mary Lessa, Bruno Massao, entre muitos outros fotógrafos, videomakers falam sobre suas trajetórias.

No episódio 32, Fernanda foi a entrevistada pelo podcast e falou sobre sua biografia e os trabalhos que já desenvolveu. Ela comentou sobre a infância em Vargem e a influência do jornalismo em sua formação, o incentivo de seus pais para iniciar os estudos na área, sua formação pela Universidade Federal de São Carlos (UFScar), o trabalho que desenvolve relacionado a causas ambientais, indígenas e da mulher, seus projetos de voluntariado e incentivo às mulheres e pessoas trans no setor audiovisual.

Destacou as filmagens que fez da tragédia de Brumadinho, das queimadas na Amazônia e Cerrado, do desmatamento desenfreado no país, da violência contra indígenas e também suas ações pelo Greenpeace no Oceano Índico na denúncia dos impactos nocivos da pesca industrial e na Antártica, mais recentemente, onde filmou pesquisadores que estudam a vida de pinguins e a influência do aquecimento global na vida desses animais.

É possível assistir a entrevista pelo canal https://www.youtube.com/watch?v=vdhNu4H5Rac