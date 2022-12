Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Zé Menezes (José Menezes de França)

Nascimento: 06/09/1921 – Jardim (Ceará)

Morte: 31/07/2014 – Teresópolis (RJ)

Atividades: multi-instrumentista e compositor, tocava violão de seis e sete cordas, violão tenor, bandolim, banjo, cavaquinho, viola de 10 cordas, guitarra amplificada, guitarra portuguesa e contrabaixo.

Zé Menezes começou sua carreira de forma precoce: aos oito anos de idade já tocava cavaquinho profissionalmente no cinema de Juazeiro do Norte. Aos onze anos já era músico da Banda Municipal de Juazeiro.

É uma referência, um músico completo, excelente compositor, maestro, arranjador e multi-instrumentista, demonstrando seu virtuosismo instrumental que o consagrou como gênio no meio musical e sua obra como antológica da M.P.B.

Em 1947, Zé Menezes foi contratado pela rádio nacional onde permaneceu por 25 anos, apresentando-se inicialmente ao lado de Garoto.

Em 1948 teve a primeira música gravada o Samba “Nova Ilusão” em (parceria com Luiz Bittencourt) pelo grupo Os Cariocas. A música fez tanto sucesso que acabou por converter-se numa espécie de prefixo do conjunto. Nos anos seguintes seria regravada por Dick Farney.

Na década de 1970, Zé Menezes passou a trabalhar na Rede Globo de Televisão, como primeiro guitarrista. Depois ocupou os cargos de maestro, arranjador e diretor musical. Foi na Globo que se aposentou em 1992, não sem antes compor trilhas e vinhetas para os seguintes programas: “Chico City”; “Viva o Gordo”; e “Os Trapalhões”, do qual é o autor do famoso tema de abertura.

Obrigado José Menezes por sua genial obra.

Salve, Zé Menezes!

Fonte: http://www.abz.com.br/

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho