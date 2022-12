Grupo distribuirá balas

Um grupo de amigos distribuirá balas pelas ruas da cidade no dia 22. Há três anos, Bruna Cristina teve a ideia de levar o encanto de Natal para as crianças vargengrandenses e realiza a ação anualmente.

Conforme explicou, algumas crianças não querem bala, só querem o abraço do Papai Noel. E, por isso, o grupo de amigos promete passar em todas as ruas da cidade.

Aqueles que quiserem, podem ajudar com a doação de balas, levando-as à Rua São Sebastião, nº 42, no bairro Santa Terezinha, ou então, basta entrar em contato pelo número (19) 99863-8982.