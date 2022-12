Moto Táxi Smen fará ação

Com a chegada da época natalina, diversas ações solidárias são realizadas pela cidade, a fim de trazer a alegria das festas de fim de ano para as ruas. Uma dessas ações está sendo promovida pelo Moto Táxi Smen, que pelo sétimo ano consecutivo entregará presentes e distribuirá balas.

O vereador Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil), proprietário do Moto Táxi Smen, informou que o propósito da ação é arrecadar balas em troca da entrega de presentes. Ele explicou como funciona essa troca. “Você tem um presente na sua casa e, ao invés de você contratar um Papai Noel para entregá-lo, você nos chama, doa pacotes de bala e, em troca da doação, o nosso Papai Noel faz a entrega”, disse.

Conforme informou, a entrega dos presentes será no dia 22 e as balas que forem arrecadadas serão distribuídas pela cidade no dia 23, na antevéspera de Natal.

Aqueles que quiserem colaborar com a ação pode ajudar doando balas, as doações podem ser entregues; no Moto Táxi Smen no Jardim Dolores, na Água e Gás Seixas no Centro e Jardim Dolores, na Barbearia Brunão Ribeiro no Jardim São Paulo, e na Padaria da Graziela, que fica entre o Jardim Paulista e Cohab 1.