Ameaça

Os vereadores municipais se sentiram indignados com uma possível ameaça contra um dos seus representantes envolvendo a questão da eleição para a futura presidência da Câmara Municipal. Vinda de fora e testemunhada por vários vereadores em frente à Câmara na quinta-feira à noite, parece que a ameaça teve efeito contrário e fez com que alguns vereadores não se intimidassem e tomassem uma decisão importante para de fato preservar e fazer valer o Poder Legislativo de Vargem Grande do Sul como sustentáculo do bem contra o mal que ronda as instituições políticas da cidade.

Caso com o delegado

Como todo caso de ameaça ao Poder Legislativo deve ser reportado à Polícia Civil pelo presidente da Câmara Municipal e a outras autoridades judiciais, é bem provável que o delegado de plantão do município já esteja sabendo dos fatos e tomando as providências que o caso requer. Política cabe aos políticos exercerem, conversando, dialogando, buscando apoios. Segundo um vereador, que não quis se identificar, quando ela sai dos quadros políticos, algo de muito sério está acontecendo com quem a pratica.

Atentos

A Câmara possui dois vereadores oriundos dos quadros policiais, o militar Magalhães e o delegado de Polícia Celso Itaroti e pelos fatos narrados pelos vereadores que presenciaram a ameaça, Magalhães teria estado no local dos fatos e vivenciado tudo e Itaroti certamente foi informado do que aconteceu. Como os dois policiais irão se posicionar quanto ao evento, é a expectativa do Poder Legislativo de Vargem.

Fiel da balança

Para eleger o futuro presidente da Câmara, os votos são contados a conta gota e o vereador Magalhães é um dos que podem fazer a diferença. Ele estaria sofrendo pressões de todos os lados por ter tomado a iniciativa de apoiar Guilherme Nicolau contra Celso Itaroti. Só para lembrar, ambos fazem parte da Loja Maçônica Pérola da Mantiqueira, cujo maior dirigente local é o advogado Frederico Higino de Oliveira.

Agronegócio

Outro setor onde Itaroti tem muita ligação, é com o agronegócio de Vargem Grande do Sul. Como o voto de Magalhães pode ser o fiel da balança e eleger Guilherme Nicolau, as pressões estariam vindo de vários setores contra a tomada de decisão de Magalhães, que segundo apurou o jornal, estaria firme nas suas convicções.

Conversaram

Como toda tratativa política, o vereador Guilherme Nicolau e o vereador Celso Itaroti conversaram no plenário da Câmara, sobre assuntos e os últimos acontecimentos pertinentes à eleição da Câmara, onde ambos são os dois com mais chances de vencerem a disputa. Pelo que pode perceber a reportagem do jornal, nenhum dos dois deve abrir mão das suas pretensões.

Copa e comunismo

Cartazes de bolsonaristas em frente aos quarteis e tiros de guerra diziam: “Copa do mundo deve ser ignorada, o jogo que importa é derrotar o comunismo”. Já o filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro pensa o contrário e foi se divertir no Qatar, assistindo aos jogos da seleção brasileira. Está certo ele, fanatismo e cegueira têm limites.