Bendita educação

Difícil de mensurar o que o ensino faz na vida de uma pessoa, a transformação que ocorre quando se tem acesso a um ensino superior, principalmente na vida daqueles alunos que têm dificuldade para estudar em uma escola particular ou ingressar em uma faculdade pública dado a sua condição financeira.

Daí a importância do projeto que o Rotary Club de Vargem Grande do Sul desenvolve em parceria com a Unifeob e o Anglo de São João da Boa Vista, ao premiar os melhores alunos da rede pública do município com bolsas de estudos nestas duas instituições de ensino.

Um projeto que vem sendo desenvolvido há oito anos e que já premiou mais de uma dezena de estudantes, alguns já formados e que tiveram impacto decisivo nas suas vidas e também na família e na comunidade onde moram.

São projetos como estes que inspiram os jovens e os levam a sonhar com dias melhores, sabendo que para chegar lá, eles têm de dar o melhor de si, estudando, se organizando, planejando e abrindo mão de alguns prazeres para priorizar os estudos e o que almejam na vida. Aprendem que sem foco e disciplina, dificilmente conseguiriam uma bolsa de estudos como a que foram contemplados.

Apostar no ensino e na educação das crianças e jovens é a saída para um país continental e riquíssimo como o Brasil, que ainda não descobriu que de pouco adianta ter as riquezas minerais, uma diversidade animal e vegetal única, água abundante, sol o ano inteiro, solo fértil, petróleo, ventos e tantas outras vantagens, se não tiver brasileiros estudados, formados, para transformar estas riquezas naturais em bens que possam trazer desenvolvimento e melhoria de vida aos seus habitantes.

Quem transforma matérias primas em riquezas, são os homens e para tanto, eles precisam de uma boa formação, com educação básica forte e cursos técnicos e superiores avançados, caso contrário, continuaremos a ser este país imensamente rico, com tantas misérias e desigualdades sociais a nos envergonhar de termos nascidos em um berço tão rico.