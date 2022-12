Eleita a diretoria do Conselho da Mulher Empreendedora

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (Cmec) em Vargem Grande do Sul elegeu sua primeira diretoria no dia 11 de novembro. A missão do Conselho é formar novas empreendedoras e aperfeiçoar negócios que são liderados por mulheres.

A reunião para a eleição da diretoria de entidade foi realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul (ACI) e teve a presença de Kelly Simão, agente de desenvolvimento da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) Região Administrativa 16, que conduziu a reunião.

Assim, para a diretoria do Conselho foram eleitas: Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto, como Presidente; Fabiana Rezende, vice-presidente; Letícia Carvalho Ribeiro dos Santos Paula, para Relações comércio, indústria e serviços; Flávia Domingos de Paula relações comércio, indústria e serviços; Taizy Moreira Magalhães, relações institucionais; Tais Praxedes da Silva, para a área de Cultura; Jaqueline Bortoloto Nagamati Pereira, no setor administrativo; Ariani Hurzi, responsável pelos eventos; Fernanda Aparecida Cardoso, no marketing, junto com Juliana Bortoloto Alves.