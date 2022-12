Fãs estiveram presentes no Buteco do Gusttavo Lima

Os vargengrandenses José Henrique Peixoto e Luísa Peixoto participaram no sábado, dia 26 de novembro, do show Buteco do Gusttavo Lima, em São Paulo. Para o agrônomo José Henrique, o festival é excelente para os amantes da música sertaneja, além de ser uma ótima opção de entretenimento. “Ótima organização, shows com os melhores artistas, pessoas que realmente vão para se divertir e cada ano ele se supera nas apresentações e nos lançamentos de novos hits. Não tem como descrever a sensação de estar lá, só vivendo para saber”, se expressou José Henrique Peixoto

Já a advogada Luísa Peixoto disse que o Buteco do Gusttavo Lima é sensacional e único. Pra ela, a organização foi perfeita e esse show foi ainda melhor. “O Gusttavo Lima sempre se supera em suas apresentações! O festival é indescritível do começo ao fim”, afirmou à coluna Gente & Fatos.

Além do anfitrião Gusttavo Lima, houve a participação das duplas Maiara & Maraísa, Matheus & Kauan e Bruno & Denner, que agitaram a galera por mais de 10 horas de festa. Segundo apurou o jornal, o show do artista foi de quatro horas, levando os fãs presentes à loucura. Com uma superprodução, o artista sertanejo contou com um super telão de LED no palco, que exibia diversas imagens, além de sua alcunha de “o embaixador”, e luzes verdes preenchiam todo o cenário, enquanto ele cantava para seus fãs.