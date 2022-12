Gazeta de Vargem Grande tem nova editora

Após permanecer como editora do jornal Gazeta de Vargem Grande por 11 anos, a jornalista Lígia de Paiva Ligabue deixa de ser a responsável pela edição do jornal, cargo que agora passa a ser de responsabilidade da jornalista Fernanda Gonçalves Expósito.

Lígia formou-se em jornalismo pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Bauru e nestes anos todos que esteve frente à redação do semanário local, deu um novo contorno às matérias publicadas, tornando-o mais profissional, apartidário e não se descuidando do seu papel crítico quanto ao relacionamento com as autoridades locais, sempre tendo como base a independência que sempre caracterizou a Gazeta de Vargem Grande nestes 41 anos de existência.

Com a chegada dos novos meios sociais de comunicação através da Internet, um grande desafio foi colocado a todos os jornais, principalmente os pequenos jornais das cidades interioranas e Lígia sempre atenta à novas demandas dos leitores, procurou tirar proveito das redes sociais fazendo com que as matérias publicadas pelo jornal chegassem a um enorme contingente de leitores além dos habituais assinantes do jornal impresso.

Lígia irá morar por dois anos na Dinamarca, juntamente com o marido Rafael Queiroz, engenheiro mecânico que está no país europeu trabalhando na implantação de uma indústria farmacêutica e o filho Pedro. Vai deixar saudades na redação da Gazeta de Vargem Grande pela sua escrita concisa, transparente e alinhada com a verdade dos fatos.

Mesmo longe de Vargem, Lígia ainda se manterá ligada ao jornal como jornalista responsável, usando principalmente a internet, que no mundo atual ajuda a encurtar as distâncias, contribuindo com a modernização do jornal principalmente no que envolve a notícia divulgada através das redes sociais, setor que domina e fez vários cursos técnicos.

A jovem jornalista Fernanda Gonçalves, formada pela Unifae, já prestava serviços ao jornal, sendo responsável pela área de reportagem e agora assume como editora com a tarefa de continuar dando à Gazeta de Vargem Grande o mesmo tratamento nas matérias que os leitores merecem, procurando sempre fazer o melhor para este consumidor tão especial.

Além dos milhares de leitores do jornal impresso Gazeta de Vargem Grande, que circula todos os sábados, também as matérias publicadas atingem outros milhares de leitores através do site www.gazetavg.com.br ou das redes sociais Facebook e Instagram.

A Gazeta de Vargem Grande pertence à Editora Gazeta VGS Ltda, empresa estritamente familiar, tem como diretor Tadeu Fernando Ligabue, fundador do jornal em 26 de setembro de 1981, quando circulou sua primeira edição, Fátima Ligabue como diretora comercial, Sara de Paiva Ligabue, responsável pelo setor de mídias, Fernando W. Franco na publicidade e Samira Ferreira prestando serviços na área de diagramação e arte final. Seu endereço é na Av. Regato, 715, Jd. Morumbi.

Após 11 anos, Lígia deixa de ser a responsável pela edição do jornal. Foto: Arquivo Pessoal