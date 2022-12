Gente e Fatos

Fernanda

A jornalista Fernanda Gonçalves Expósito celebra seu aniversário de 23 anos na quarta-feira, dia 7, quando recebe os parabéns dos pais Mara e Fernando, do namorado Tabajara, das irmãs Rafaela, Marcela, Maria Victória e Maria Fernanda, dos sobrinhos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ellen

Ellen Teixeira festeja mais uma passagem de vida na quinta-feira, dia 08 de dezembro e recebe o carinho do noivo Rodrigo, dos pais Fred e Rosa e da irmã Caroline. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Júlia

Na terça-feira, dia 6, Ana Júlia Ferrari Milan estreia a nova idade e recebe os parabéns dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Fábia

Ao lado do esposo Tiago e do filho Felipe, a professora Fábia Aparecida Ferreira de Oliveira comemora seu aniversário nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Também os familiares e amigos se juntarão ao coro do ‘parabéns a você’ por mais um ano de vida de Fábia. Foto: Arquivo Pessoal

Cláudia

Dia 8, também é a data para a visagista, terapeuta capilar e cabeleireira Cláudia Helena Buozi dar um tempo nos afazeres e comemorar seu aniversário com familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Noivado de João Artur Tomaz e Mateus de Albuquerque Correa

Um momento especial na vida de João Artur Tomaz, auxiliar administrativo e Mateus de Albuquerque Correa, técnico em enfermagem, aconteceu no sábado, dia 26 de novembro, quando puderam comemorar o noivado junto aos familiares e amigos. A cerimônia aconteceu na Chácara do Sindicato dos Servidores Municipais, com jantar preparado por Vera Custódio e som do DJ Guto. Fotos: Angelino Jr.

Tânia

Tânia Piconi aniversaria na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro e ganhará os carinhos e parabéns das filhas Ana Clara e Camila, que com ela compartilham a foto, além de sua família e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Gabriele

A influencer e criadora de conteúdo digital Gabriele Fernandes dos Santos comemora ao lado do namorado Luciano Costa, mais um ano de vida nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro, recebendo os parabéns dos pais Márcia Cristina e Frede Fernandes dos Santos e dos irmãos Anielly, Taís, Lavínia e Caio, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Camila

Camila Maruzzo brinda a chegada da nova idade neste domingo, dia 4, recebendo as felicitações dos pais Catarina e Miguel, dos irmãos Rafael e Isabela e do noivo Rafael. Foto: Arquivo Pessoal

Roberta

A professora Roberta Carvalho, completa idade nova nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro e recebe os parabéns da mãe Silvia, do pai Carlos, da irmã Renata, dos sobrinhos Henrique e Gabriel. Especial, do namorado Cícero e da escola Monsenhor Antônio Davi e da Barbearia Madame. Foto: Arquivo Pessoal

Casamento de Bruna Maria Batista e Guilherme Pereira

O altar da Igreja Matriz de São Joaquim esteve todo decorado no sábado, dia 26 de novembro, para a cerimônia de casamento de Bruna Maria Batista e Guilherme Pereira Pavam, celebrado pelo padre Paulo Fuliaro. Ela é assistente administrativo, filha de Rosângela Contini e Rovilson de Assis Batista e o noivo é armador de ferragem e filho do casal Otacília Pereira Amador e Antônio Pavam.

Os noivos recepcionaram familiares e amigos na Chácara Bedin, com os trabalhos do Buffet Assunção de São José do Rio Pardo e o cerimonial ficou por conta de Ivair Ribeiro. A lua de mel foi na aconchegante Poços de Caldas. Fotos: Estúdio Visualize

Enlace de Danielli Favaretto e Tamires de Souza Baron

Dia especial para o casal Danielli Favaretto e Tamires de Souza Baron, que concretizaram um sonho ao contraírem matrimônio no sábado passado. A cerimônia e festa aconteceram na chácara “Recanto Cerri”, em São Sebastião da Grama.

Celebrou a união do casal, a cerimonialista Rosa Nhola e todos os momentos especiais do casamento foram registrados pelas lentes da fotógrafa Lily, com assistência de Allan Gadiani. A Cia do Churrasco, capitaneada por Benito, Elaine Cândido / Jonas Bueno e Orivaldo Barbier abasteceu os presentes e o Dj Dago animou a festa. A celebração contou com a participação e a bênção de toda família e amigos. Fotos: Lily Fotografia

O 7º aniversário de Alice Vitória

Os sete anos de Alice Vitória foi devidamente comemorado no sábado passado, junto aos pais Marcela Aparecida e Paulo Rodrigo Linos. Presentes na data especial, os irmãos Luís Otávio e Ana Lívia. Também a pequena recebeu todo o carinho dos avós maternos Maria Aparecida e Rovilson Martins de Oliveira e paternos Benedita e José Donizete Linos. Fotos: Falcão Foto & Arte

Analy Franco em seu 6º aniversário

A pequena Analy Franco comemorou seus seis aninhos no dia 1º de dezembro, quinta-feira, recebendo todo carinho dos pais Lília e Fernando Franco, dos irmãos Patrick e Emily e demais familiares e amiguinhos. Fotos: Arquivo Pessoal

Enlace de Rafaela Tapi e Tiago Leite

Os noivos Rafaela Tapi Leite e Tiago Henrique Leite oficializaram sua união matrimonial no último sábado, dia 26, com as bênçãos do cerimonialista Fábio, na Fazenda São Miguel.

Rafaela é filha de Cláudia Rosa Tapi e Sérgio Tapi; Tiago é filho de Sueli Aparecida Martins Leite e Luís Henrique Leite. Fotos: Galbiere Foto & Vídeo

Letícia

A professora Letícia Aparecida Asnaldo aniversaria na próxima sexta-feira, dia 9, quando recebe os cumprimentos de seus pais Ana e Luís, familiares, amigos e a equipe do Colégio Vitória, onde ministra aulas. Foto: Arquivo Pessoal

Emili

Emili Carolina Ferreira, que na foto está acompanhada das sobrinhas Eloísa, Emanuelly e Lis Helena, festeja neste sábado, dia 3, seu aniversário. A manicure recebe os parabéns da mãe Márcia, das irmãs Emiliane e Thaís, das suas sobrinhas e de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Luiza Erundina

A deputada federal Luiza Erundina completou 88 anos de idade na quarta-feira, dia 30. Erundina é uma grande parceira de Vargem e recebe os cumprimentos de toda a família, dos amigos e especialmente, do seu afilhado político, o vereador Paulinho. Foto: Arquivo Pessoal

Tânia

A educadora infantil Tânia Aparecida Alayon comemora na próxima quinta-feira, dia 08, mais um ano de vida. Tânia recebe as felicitações do marido Arthur, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Caique

O professor de educação física Caique Fernandes da Silva é o aniversariante deste domingo, dia 4 de dezembro. A filha Helena puxa o “parabéns a você”, juntamente com os pais de Caique, Lúcia e Cícero e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Silze

Neste domingo, dia 4, tem almoço especial na residência de Silze Maria de Andrade, quando ela comemora mais um ano de vida e é parabenizada pelo namorado Marcos Benedito Daniel, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Pedro

Pedro Ligabue Queiroz comemora nesta segunda-feira, dia 5, seus três aninhos de idade. Filho da jornalista Lígia de Paiva Ligabue e do engenheiro mecânico Rafael Bueno Queiroz, o maior presente do pequeno será abraçar o papai Rafael nesta segunda, quando finalmente o encontrará na cidade de Ålborg, Dinamarca, após 4 meses afastados. Pedro e Lígia seguiram neste sábado para o país europeu onde Rafael está trabalhando e onde a família vai residir pelos próximos dois anos. Foto: Arquivo Pessoal

Márcia

Márcia Modena Dutra recebe os carinhos do marido Márcio Sebastião Dutra nesta terça-feira, dia 6 de dezembro, quando celebra a passagem do seu aniversário. No ‘parabéns a você’, presença dos filhos Filipe, Marília e Otávio, do genro Guilherme e especial abraço dos netos Gael e Lucca