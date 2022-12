Hospital de Caridade marca eleição para nova diretoria

Provedor Jair Gabricho pode não voltar ao cargo

Edital publicado no jornal Gazeta de Vargem Grande assinado por Cássio Abrahão Dutra, presidente do Conselho Deliberativo do Hospital de Caridade, convoca todos os associados da entidade que estiverem em gozo de seus direitos para a eleição da Mesa Administrativa referente ao período do biênio 2022/2024 e eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para complemento do biênio 2022/2023, período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023, que acontecerá no próximo dia 12 de dezembro, segunda-feira, das 9h às 12h.

O provedor Jair Gabricho, que há quase dois anos assumiu o cargo, pode não se candidatar à reeleição, conforme deixou a entender no grupo de rede social que participa, quando agradeceu imensamente a todos que ajudaram a diretoria do Hospital nesse período em que ele esteve à frente da instituição.

“Vivenciamos e superamos momentos tristes e angustiantes. Superamos dificuldades e momentos que pareciam instransponíveis. Compartilhamos momentos de alegria, glória e salvação. Acredito que cumprimos o nosso dever e a nossa obrigação”, afirmou o empresário ao se referir ao seu mandato e dos membros da diretoria e dos conselhos que termina no dia 31 de dezembro.

No recado, o provedor despede-se dizendo com o sentimento que fez o possível e em muitos casos até mesmo o impossível, dado as dificuldades enfrentadas em conduzir o hospital, porém, com a certeza de que sua diretoria fez o melhor para a entidade, mas que ficaram muitos trabalhos a serem realizados, por isso, fala em um sentimento de angústia e impotência por ter muito ainda a realizar em prol do Hospital.

Jair relata também o cansaço, falta de forças e até mesmo apoio financeiro para continuar as obras tão necessárias ao principal órgão de saúde do município, rogando a Deus que a nova mesa administrativa consiga continuar o trabalho iniciado e produzam muito mais em relação ao que foi realizado. Finalmente, ele agradece através da rede social, todos os funcionários do Hospital, conselhos deliberativo e fiscal e o corpo clínico da instituição, afirmando que o Hospital cuida e salva vidas e que por isso, vale a pena ajudar.