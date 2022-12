Leilão da Associação Setembro arrecadou mais de R$ 530 mil

O 4º Mega Leilão de Gado em prol da Associação Setembro, da Paróquia Sant’Ana e da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que aconteceu no último sábado, dia 26, no Barracão de Eventos da Paróquia São Joaquim, no Jardim Dolores, foi um sucesso. Foram arrecadados R$ 535 mil durante o evento.

Além do leilão de gado, o evento contou com o tradicional almoço, com costela e porco à paraguaia, arroz, tutu de feijão e salada verde. Cerca de 400 pessoas marcaram presença.

Thaisa Pavan, da Associação Setembro, informou que o evento superou as expectativas e que a arrecadação será dividida conforme rateio pré-definido entre a Associação Setembro, a Paróquia Sant’Ana e a Paróquia Nossa Senhora Aparecida. “A parte da arrecadação da Associação Setembro será destinada à compra de materiais e equipamentos de maior necessidade de nossas entidades assistidas, além de promover ações e projetos que beneficiem a população”, disse.

As entidades assistenciais auxiliadas pela Associação Setembro são Hospital de Caridade, Sociedade Humanitária, Casa Dom Bosco, Casa de Passagem, Associação Lucas Tapis, Amigos da Cultura, Apae e Grupo Mão Amiga.

O evento, que contou com Tal Leilões como leiloeiro, aconteceu no modelo híbrido, sendo transmitido ao vivo com Bruno Ribeiro e Elite Agronegócio.

O almoço foi preparado pela Loja Maçônica Pérola da Mantiqueira e as carnes (costela e porco à paraguaia) foram preparadas pela equipe do Toninho Ceará, de São João da Boa Vista.

O bar do evento foi administrado pelo Rotary Club. As tendas foram doadas pela empresa Soluções Eventos e toda estrutura de mesas, pratos e talheres foram cedidas por Paulo Pirola Buffet. Os voluntários das paróquias também auxiliaram na realização do evento.