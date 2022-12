4º Natal Mágico será neste domingo

O Natal Mágico, uma realização do grupo de voluntários Sorriso Mágico, volta a acontecer em Vargem Grande do Sul neste domingo, dia 11, trazendo todo o encanto do Natal para a cidade.

“Que a magia do Natal transforme seus sonhos em realidade” é a mensagem do cartaz que anuncia o evento e que simboliza muito bem o trabalho do grupo, que com muito carinho se empenha em trazer um pouco de magia e alegria para a cidade.

O Natal Mágico será realizado na Praça do Cristo Redentor, a partir das 19h, com a chegada do Papai Noel, que vai receber a criançada e suas famílias.

Além do Sorriso Mágico, o evento conta também com o empenho da Comissão Voluntária Amigos do Cristo Redentor, que faz a manutenção da praça e do monumento. Eles estão preparando o local para o Natal, com iluminação especial para a data. A preparação conta também com pintura de algumas partes com tinta doada pelo comércio e com trabalho feito em parceria entre os voluntários dos dois grupos.

Projetos futuros

Os voluntários também planejam uma ação maior para o próximo ano e estão estudando a possibilidade da instalação de um túnel de led na Praça do Cristo Redentor. Para isso, procuram parceiros para essa iniciativa.

Sobre a iniciativa deste ano, os voluntários agradecem o apoio da prefeitura e da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM) e de todas as empresas parceiras que contribuíram para a realização do evento.