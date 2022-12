Acidente com carretas deixa vítima fatal em Aguaí

Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e duas carretas aconteceu na noite do dia 1º, por volta das 21h40, na rodovia SP-340, em Aguaí.

De acordo com o informado pelo Portal Rio Pardo, o carro seguia pela SP-225, que liga Aguaí a Pirassununga. No cruzamento com a SP-340, próximo ao posto de combustível Jaguari, o carro entrou repentinamente na rodovia e colidiu contra a traseira de uma carreta. Uma outra carreta que também seguia no sentido Casa Branca acabou colidindo contra a traseira do carro, prensando o veículo contra as duas carretas.

O motorista do carro, que tinha placas de Santa Cruz das Palmeiras, ficou preso nas ferragens e faleceu no local.

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros, SAMU e Renovias estiveram no local para prestar atendimento. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.