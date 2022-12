Após meses, Vargem registra óbito suspeito de Covid

Desde o início de novembro, o número de casos de Covid-19 em todo o país e também em Vargem Grande do Sul gerou alerta à população. Na cidade, após cinco meses sem óbitos registrados, a cidade contabilizou um óbito suspeito.

A cidade registrou em julho 122 óbitos pela doença e 10 óbitos por outra causa, mas com a presença da doença, e o número, felizmente, estagnou. O novo óbito suspeito foi registrado no boletim epidemiológico da Covid-19 publicado diariamente pela prefeitura na segunda-feira, dia 5. Na data, haviam 175 casos de Covid e uma pessoa confirmada na enfermaria.

Nesta sexta-feira, dia 9, 229 pessoas estavam com Covid e duas pessoas com a doença estavam na enfermaria.

Até o fechamento desta edição, o óbito suspeito em Vargem Grande do Sul não havia sido nem confirmado e nem descartado.

Na edição publicada em 26 de novembro pela Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal alertou sobre o crescimento do número de pacientes com Covid-19. “Certamente existe um aumento de casos no município não quantificado, pois muitas pessoas com sintomas gripais leves acabam não procurando atendimento médico e sem a realização de exames não é possível ter o número real de casos. Mas podemos acompanhar os alertas feitos pelos órgãos de Saúde quanto ao aparecimento de novos casos e os aumentos registrados no Estado de São Paulo e no Brasil”, explicou.

A prefeitura ainda ressaltou que tem trabalhado na orientação e busca ativa das pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal. “É necessário que todas as pessoas tomem a vacina contra a Covid-19, infelizmente temos muitas que não tomaram todas as doses de vacinas necessárias. Quem tomou a vacina certamente estará mais protegido contra a forma grave da doença e morte. Estamos em alerta e acompanhando as orientações dos órgãos oficiais para a necessidade de novas medidas”, completou.

Com o aumento dos casos, o recomendado pela prefeitura é a volta dos cuidados básicos não farmacológicos, sendo eles, o uso de máscaras, a higiene das mãos, evitar aglomerações e locais pouco ventilados.

Máscara

O uso de máscara no transporte público voltou a ser obrigatório em 26 de novembro na capital paulista. A decisão foi tomada com base na análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde para prevenir o avanço dos casos de covid-19.

O governo do estado recomenda que a medida seja adotada por todos os municípios. Além disso, alerta a população para que todos completem o ciclo vacinal, importante para garantir maior proteção contra o coronavírus e amenizar os efeitos do vírus.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em aviões e aeroportos no dia 25 de novembro. A medida visa reduzir o risco de contágio de covid-19, considerando o aumento expressivo de casos da doença nas últimas semanas.