Ave em cativeiro foi resgatada no Jardim Dolores

Após denúncia sobre a manutenção ilegal de aves nativas em cativeiro, a Polícia Militar Ambiental obteve sucesso em constatar um pássaro da fauna nativa brasileira mantido em cativeiro em casa no Jardim Dolores. A ocorrência aconteceu no domingo, dia 4.

O morador não tinha licença do órgão ambiental competente. Diante dos fatos, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental na modalidade de multa simples no valor de R$ 500,00 por manter a ave em cativeiro.

O pássaro foi reintroduzido na natureza por não ter perdido as características selváticas e as gaiolas foram destruídas e depositadas em local apropriado.