Brasil deu adeus ao hexa

A Seleção Brasileira está desclassificada da Copa do Mundo do Catar 2022 após jogar as quartas de final em uma partida muito difícil contra a Croácia, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 9.

O primeiro e o segundo tempo foram difíceis para os dois times, empatando em 0 a 0. O jogo foi para a prorrogação e, nos acréscimos do primeiro tempo, Neymar marcou o primeiro gol do Brasil. No final do segundo tempo da prorrogação, a Croácia marcou seu primeiro gol. Assim, o jogo foi para os pênaltis.

A primeira cobrança de pênalti da Seleção Brasileira foi do atleta Rodrygo, defendida pelo goleiro da Croácia. Casemiro e Pedro marcaram gol. Na quarta cobrança, realizada por Marquinhos, a bola bateu na trave dando a vitória para a Croácia, que havia marcado todos os gols.

Oitavas de Final

Na segunda-feira, dia 5, o Brasil enfrentou a Coreia do Sul em um jogo emocionante para os torcedores brasileiros, que terminou em 4 a 1. Os quatro gols da Seleção foram marcados ainda no primeiro tempo.

Vinícius Júnior marcou o primeiro gol ainda aos sete minutos de jogo. Aos 13, Neymar fez o segundo. O terceiro ficou por conta de Richarlison aos 29 minutos, seguido de um belo gol de Lucas Paquetá aos 36 minutos de jogo.

O segundo tempo da partida foi mais parado e aos 76 minutos de jogo, Paik Seung-Ho marcou um gol para a Coreia do Sul.