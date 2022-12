Em São João, homem ateia fogo em carro e câmera filma ato

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que um homem ateia fogo em um carro no Recanto da Serra, em São João da Boa Vista. O caso ocorreu nesta terça-feira, dia 6, por volta das 12h30, na rua Azulão.

As imagens obtidas pelo jornal O Município mostram o indivíduo chegando em uma moto. Na ocasião, ele desce do veículo e joga combustível no automóvel que estava estacionado na via.

De acordo com o informado, o carro ficou completamente destruído. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou as chamas.