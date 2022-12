Escondeu 10 porções de crack na boca e foi pego pela PM

Durante patrulhamento, a equipe da Polícia Militar dos cabos Cabral e Amauri pegou um rapaz por tráfico de drogas na sexta-feira, dia 2, por volta das 16h30, na Vila Santana.

Após denúncia de que alguns rapazes estariam no local, os PMs viram um grupo de adolescentes que fugiu quando viu a viatura. No entanto, um deles foi abordado pela equipe.

Na busca pessoal, foi localizado em sua boca 10 porções de crack embaladas para a venda, bem como um celular e R$ 100,00 em cédulas diversas. Questionado sobre as drogas, informou ser para a venda.

O garoto tentou fugir, mas não conseguiu. Ele recebeu voz de apreensão e foi levado ao Plantão da Polícia Civil em São João da Boa Vista, junto com a sua mãe. Após elaboração do boletim de ocorrência, ele foi liberado.