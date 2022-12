Furgão ficou pendurado em ribanceira em São João

Um furgão ficou pendurado em uma ribanceira e quase caiu no Rio Jaguari, em São João da Boa Vista, nesta segunda-feira, dia 5, na Estrada Municipal José Ruy de Lima Azevedo. Felizmente, o motorista foi resgatado sem ferimentos.

De acordo com o informado pelo portal de notícias G1, a Polícia Militar Ambiental informou que uma viatura passava pelo local e se deparou com um Fiat Ducato que perdeu o controle, rodou e ficou pendurado na ribanceira, a poucos metros da corredeira do rio.

O motorista estava dentro do veículo, que estava sendo segurado por uma cinta de reboque de um caminhão que parou para prestar socorro. A equipe da PMA sinalizou a via para evitar acidente e chamou o resgate.

Com a ajuda de um terceiro caminhoneiro, duas cintas de reboque foram usadas para arrastar o veículo. O motorista foi socorrido sem ferimentos, mas o veículo continuou no lugar por conta do peso. Depois, com o auxílio de um guincho particular, o veículo foi retirado.