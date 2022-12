Ordem DeMolay arrecada brinquedos e balas para doar no Natal

A Ordem DeMolay, organização juvenil com base filantrópica, filosófica e fraternal, que visa tornar jovens de 12 a 21 anos cidadãos melhores, iniciou uma ação com o objetivo de ajudar a comunidade arrecadando brinquedos e balas para doar neste Natal.

Os interessados em colaborar com a ação, podem entregar a sua doação nos pontos de coleta, sendo a Chalk School, a Mariquinha Boutique e o Tênis Clube. Ou faça a sua doação no valor de Pix pela chave (19) 98127-0336. Todo o valor arrecadado em dinheiro será convertido em produtos para a ação.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (19) 98127-0336. A doação pode ser realizada até o dia 15 de dezembro.