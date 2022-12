Polícia Civil de Casa Branca reconstitui homicídio

A Polícia Civil de Casa Branca realizou, na manhã desta sexta-feira, dia 9a reconstituição de um homicídio ocorrido na cidade no dia 27 de novembro, onde um homem de 55 anos matou a facadas outro homem de 40.

Ao Portal da Cidade Casa Branca, o Delegado de Polícia Wanderley Martins informou que esta era a última diligência que faltava para concluir a investigação. Ele disse ainda que na próxima semana irá indiciar o suspeito e relatar o inquérito policial, representando pela prisão preventiva do suspeito.

O suspeito optou por não participar da reconstituição do crime, contudo seus advogados acompanharam os trabalhos.

O caso

Um homem de 40 anos foi morto a facadas na noite do dia 27 na ciclovia, em Casa Branca. A Polícia já identificou o autor do crime, mas ainda não foi preso.

Segundo as polícias Civil e Militar, Márcio Telles estava dentro do carro com a ex-mulher do suspeito, na ciclovia, região central da cidade. Foi quando o ex chegou de carro, desceu do veículo e agrediu Márcio Telles com socos e vários golpes de faca, atingindo a região do abdômen.

Após o crime, o homem fugiu. Já a vítima foi socorrida ainda com vida pelo serviço de emergência, mas no hospital não resistiu e veio a óbito.

A polícia já identificou o suspeito, que segue foragido. A PM foi até a casa do suspeito no Jardim Bela Vista e encontrou no quarto uma carabina de pressão calibre 22 adaptada e 10 munições, que foram apreendidas.

Suspeito se entregou

O delegado Dr. Wanderley Fernandes Marins Jr., que chefia a investigação do homicídio, informou que o suspeito se entregou e que ele só irá se manifestar em juízo sobre os fatos.

O acusado Wanderley Aparecido dos Reis, de 55 anos, irá permanecer preso na Cadeia Pública de Casa Branca por 30 dias.