Atletas de Vargem participaram da Copa do Brasil de Taekwondo

Duas atletas de Vargem Grande do Sul da Seleção Paulista de Taekwondo representaram o estado na Copa do Brasil de Taekwondo, entre os dias 30 de novembro e domingo, dia 4. O evento, que aconteceu em Recife (PE) foi um dos mais importantes no taekwondo, onde soma pontos para o ranking nacional e o primeiro colocado de cada categoria garante a vaga direta para Grand Slam 2023, a formação da Seleção Brasileira de Taekwondo.

O professor Ricardo Ramos, o Rick, esteve atuando como técnico da Seleção Paulista de Taekwondo do primeiro ao último dia da competição, ajudando e somando muitas conquistas para o estado no evento.

De Vargem, competiram Rafaela Efigênia Cardoso Barbosa, da equipe Hwarangdo, e Tais Fernanda Casemiro, da equipe Águia Dourada. À Gazeta de Vargem Grande, Rick, comentou que esse é um evento muito disputado com grandes nomes de atletas nacionais com um mesmo objetivo: ser campeão.

Conforme informou, no dia 1º, a primeira a entrar em quadra foi a atleta Tais Fernanda, com a auxiliar técnica Vanessa Cândido de Moraes para dar todo suporte dentro e fora de quadra.

Ele pontuou que Tais estava muito bem preparada pelos seus professores, o Marcelo de Moraes e a Vanessa de Moraes. Depois de quatro lutas, a atleta sagrou-se vice-campeã da categoria Júnior até 52kg, estando entre as melhores do país da categoria e somando pontos para o ranking nacional.

A final da categoria, segundo Rick, foi decidida nos segundos finais da luta e Tais ficou com a medalha de prata com gostinho de ouro, somando muitos pontos no ranking nacional. “Parabéns Taís por esse título, que seja o primeiro de muitos. Gostaria também de parabenizar os professores Marcelo e Vanessa pelo trabalho e dedicação com a atleta, que tem um grande futuro pela frente. Desejo todo sucesso”, disse.

No último dia de evento, a atleta Rafaela Cardoso fez sua primeira vitória contra a balança. Rick comentou que ela se manteve focada em sua perda de peso e conseguiu vencer.

“Rafaela com seu primeiro evento nacional e recém formada faixa preta, também estava muito preparada e caindo em seu primeiro combate com a atleta de Pernambuco, atual 3ª colocada no ranking nacional, que soma mais de 70 atletas”, contou.

De acordo com Rick, por ser seu primeiro evento, a atleta esteve muito bem em quadra e acabou perdendo para a atleta de Pernambuco e assim encerrou sua participação, ficando nas quartas de finais com a 4ª colocação no evento.

“Parabéns Rafa, você mostrou muita determinação e força de vontade por ser seu primeiro evento nacional em categoria adulto, que é muito disputada e estar entre os cinco primeiros, somando muitos pontos no ranking. Que venha as próximas competições”, falou.

Rick agradeceu a todos que colaboraram para a participação das atletas e do professor na competição. “Agradecemos ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e ao diretor Departamento de Esportes Luís Carlos Garcia, que nos ajudaram a chegar aqui. Nosso muito obrigado a todos que apoiaram as atletas para que chegassem nesse momento tão especial na carreira delas, mostrando que o Taekwondo de Vargem Grande do Sul sempre será bem representado pelos atletas vargengrandenses”, completou.

Tais foi vice-campeã em sua categoria. Foto: Arquivo Pessoal