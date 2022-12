Bons jogos marcaram a semana no Amador de Futebol

O Campeonato Municipal de Futebol Amador realizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer registrou muitos gols no último final de semana.

No domingo, dia 4, foram disputados quatro jogos. Pela manhã, o TCM venceu o III Vilas por 5 a 2. Em seguida, o Santana FC jogou contra o Aliança FC e marcou 2 a 1. À tarde, Cohab e Parceria FC finalizaram uma partida sem gols. Após, o Palmeirinhas venceu o Agrovila por 4 a 2.

Nesta quinta-feira, dia 8, TCM jogou contra Parceria FC e venceu por 3 a 0. Em seguida, Santana enfrentou Palmeirinha e fez 3 a 1 no time.

Os jogos deste domingo, dia 11, começam às 8h com o confronto entre Liverpool e III Vilas, seguido de Vargeana FC e Aliança FC. Durante a tarde, às 14h, as partidas estão previstas para Unidos da Vila A contra Sambaí.com e, após, Unidos da Vila B e Ajax FC.

TCM venceu III Vilas e Parceria. Foto: Arquivo Pessoal