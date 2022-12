Bushido foi vice-campeã em Copa de Judô

Os judocas do Projeto Social Bushido de Judô, do sensei Daniel Garcia, participaram da Copa Oitava Oeste de Judô de 2022, a última copa do ano, em Araras, no sábado, dia 3.

A competição foi organizada pelo sensei kodansha e delegado da Oitava Delegacia Regional Oeste, Sidnei Paris. A equipe Bushido contou com 39 atletas, onde sete deles dobraram de categoria e, com isso, puderam conquistar 42 medalhas. Das medalhas, 15 foram de ouro, quatro de prata e 22 de bronze. Na classificação geral, a equipe ficou com o troféu de vice-campeã.

Os atletas que levaram medalha de ouro para casa foram Luís Felipe Albuquerque de Alapenha, Lavinia Lopes Coelho, Alice Maria da Silva Oliveira, Maria Eduarda de Lima Taú na sub 18 e sub 21, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi na sub 18, Maria Eduarda Fermoselli Adão, Gabriel da Costa Casagrande na sub 21, Gustavo Slootemaker Tabet na sub 18 e sub 21, Bárbara Nicole Borges da Silva, Antônio Celso Dalaneze Filho, Guilherme Henrique Ferreira Martins, Mariana de Freitas Aliende e Estefani Vitória Ferreira Martins.

Conquistaram a medalha de prata os atletas Gustavo Fernandes Ferreira, Pedro Henrique de Lima Taú, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi na sub 21, Pedro Henrique Graciano e Lívia Nabarro.

A medalha de bronze ficou com os atletas Rian Lopes Coelho, Manuela Leal de Barros, João Pedro Alves da Costa, Emanuelli Maria Urtado Porfírio, Vinícius Lohan Cândido Coelho na sub 18 e sub 21, Geovana Cristina Urtado na sub 18 e sub 21, Diego Colan Pinheiro Santos Filho na sub 18 e sub 21, Gabriel da Costa Casagrande na categoria sênior, Guilherme Slootemaker Tabet, João Guilherme Emidio Teixeira, Kauê Andrade da Silva, Gabrieli Heloizi Bibiano Vieira, Ana Beatriz da Costa, Luiz Miguel Costa, Sophia Gabriely da Costa, Melissa Asnaldo Romão, Gabriel Asnaldo Romão e Rafael Tavares Barbier na sub 18 e sub 21.

O sensei Daniel informou que os judocas Fernando Maldonado Menossi, Maria Luiza da Costa Rabelo, Ana Clara da Costa Rabelo, Breno Gambarotto de Souza e Davi Guilherme Madrini Avanzi não medalharam, mas defenderam muito bem o escudo Bushido.

Ele parabenizou todos os atletas e agradeceu àqueles que ajudaram na realização do evento. “Parabéns a todos os judocas que participaram desse que foi o último campeonato de 2022, agradeço muito a esses guerreiros que estão sempre dispostos a lutar e defender nossa Associação e nosso Projeto Social Bushido, que atende mais de 150 alunos gratuitamente e mais de 80 famílias de Vargem Grande do Sul”, disse.

“Agradecimento a toda a diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, aos senseis Rafael, Gabriel e Maria Eduarda que trabalham e me ajudam em todos os campeonatos, aos pais e mães pelo apoio de sempre, ao nosso amigo Marcos Aliende que fechou parceria com o projeto, a Arena Cross da Aline Guerrero pelos treinos de musculação com os alunos do sub 18 e sênior, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e ao diretor do Departamento de Esportes Luís Carlos Garcia por tudo que fizeram pelo nosso projeto nesse ano de 2022”, completou.