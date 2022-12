Casa Branca realiza castração gratuita de cães e gatos

A Campanha Municipal de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos segue em Casa Branca. De acordo com a Prefeitura Municipal, o programa prevê atendimento através da unidade contratada, a Clínica New Vet, e efetua em média oito castrações diárias.

Segundo o informado, os procedimentos de castração são realizados pelo veterinário Luís Fernando Pereira de Melo. Para a realização da campanha, a prefeitura conquistou recursos junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no valor de R$ 60 mil.

A prefeitura explicou que o munícipe interessado em castrar seu pet deve fazer o agendamento no Departamento de Agricultura e Proteção Ambiental. Para se inscrever, o tutor deverá apresentar documento com foto, comprovante de endereço de Casa Branca e comprovante de baixa renda. Para mais informações, o telefone é (19) 3671-1107.