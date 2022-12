A coluna Momento Pet dessa semana apresenta os três queridinhos da família Carrelha. A gata Pérola é a anciã entre os pets e já está na família há 12 anos. A gatinha é a última sobrevivente de uma família de gatos dos Carrelha.

Ela é brava e nunca gostou de muito carinho. Ainda assim, sempre foi muito amada pela família, que tem um cuidado especial com a alimentação dela. Pérola só come ração e gosta de leite, mas sempre passa mal. “Nós temos cuidado com a quantidade que damos para que ela não fique doente. Pérola já tem por volta de 10 anos, então todo cuidado é pouco com nossa senhorinha”, disse a família.

A gatinha, porém, não é a única estrela da família. Lola é uma salsichinha que está com os Carrelha desde 2019. Adotada em uma feira em Poços de Caldas, a salsicha viveu um amor à primeira vista e atendeu o sonho dos familiares de ter uma salsicha caramelo.

A família se atenta em não deixar Lola subir e descer sozinha de lugares altos, já que a coluna é comprida e pode ser machucada com movimentos bruscos. A pequenina retribui todo o cuidado com muito amor, abraçando as pessoas que ela ama. “Na primeira vez, todo mundo ficou emocionado”, contaram os familiares.

O terceiro membro da família de pet é o James Bond, mas não o agente secreto! O mestiço de golden retriever com vira-lata dos Carrelha chegou na família em 2020.

O filhotão foi encontrado com apenas um mês chorando na rua e todo molhado. Quando foi visto no quintal, os familiares acharam que era um coelho, já que o pequenino não tem rabo.

A família cuida bem dos pelos para que James Bond continue sendo um astro. Devido a raça, os pelos são grandes e precisam ser bem escovados.

Fotos: Arquivo Pessoal

Gata Pérola