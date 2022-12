Deputado federal Baleia Rossi destina verba para Saúde de Vargem

Atendendo à solicitação da Prefeitura Municipal e do vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB), o deputado federal Baleia Rossi (MDB) conseguiu junto ao Governo do Estado de São Paulo a liberação de R$ 500 mil para custeio do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal.

De acordo com o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em sua rede social Facebook, o recurso será utilizado em 2023 para aquisição de medicamentos e exames para a rede municipal.

O prefeito agradeceu ao deputado Baleia Rossi pela verba, ao vereador Guilherme pelo apoio e ao Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro.