Em 1 ano, Clínica Veterinária realizou quase 5 mil atendimentos

A Prefeitura Municipal divulgou nesta semana um relatório da produção da Clínica Veterinária dos últimos 12 meses. Nele, é possível ver a quantidade de atendimentos realizados no total, quais são os procedimentos e quantos trabalhos foram realizados de cada um deles. Também é possível verificar quantos dias a Clínica trabalhou neste período e qual o número de abstenções de castrações agendadas.

Nos últimos 12 meses, a Clínica Veterinária realizou 4.957 atendimentos, sendo 1.431 consultas, 314 retornos, 1.393 castrações, 1.206 vacinas antirrábicas e 619 procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

Foram realizados 271 procedimentos em dezembro de 2021, 380 procedimentos em janeiro deste ano, 333 em fevereiro, 572 em março, 338 em abril, 439 em maio, 289 em junho, 326 em julho, 815 em agosto, 443 em setembro, 334 em outubro e 417 em novembro.

O mês recorde em procedimentos foi agosto, com 815, onde foram aplicadas 444 vacinas antirrábicas. Já o mês com menos procedimentos foi dezembro de 2021, sendo 271. Nos últimos 12 meses, a Clínica Veterinária trabalhou 242 dias.

Outro dado divulgado pela Prefeitura Municipal foi a abstenção nas castrações agendadas, sendo que nos últimos 12 meses, houveram 361 faltas. O mês recorde de faltantes foi fevereiro deste ano, com 62.

De acordo com a prefeitura, Vargem é uma das únicas cidades da região que possui Clínica Veterinária. “Podemos também observar que a produção, especialmente a referente às castrações, poderia ser ainda melhor se os tutores que agendaram as castrações tivessem levado seus animais”, disse.

Conforme o explicado, quando o procedimento é agendado e o animal não é levado à Clínica, isso gera um gasto maior de recurso público com menos procedimentos feitos, além de fazer com que a fila de espera da cidade cresça.