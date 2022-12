Em festividade, Nair Bolonha encerrou ensino infantil

Foi realizada uma festividade com os alunos do ensino infantil, das primeiras e segundas etapas da Escola Municipal de Ensino Básico Nair Bolonha. Os estudantes encerraram o ensino infantil e irão para uma próxima etapa, que será o ensino fundamental.

Para encerrar o ciclo e começar o novo, a escola preparou uma noite toda especial com a participação da diretoria, professores, pais e alunos, que aconteceu no dia 1º.

A vice-diretora Eliane Bordão falou sobre o encerramento. “Para nós o que fica é o sentimento de gratidão ao ver a participação dos familiares na vida escolar de seus filhos; parceria esta que é essencial para o desenvolvimento dos educandos”, disse. “Agradecemos a presença do prefeito Amarildo e também a colaboração de todos os professores, funcionários e estagiários que não mediram esforços para que essa noite ficasse marcada na história de nossa escola”, completou