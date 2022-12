Etec de Vargem participou do projeto IAMAR na capital

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul participou do projeto IAMAR, do Instituto Alair Martins. O projeto foi realizado em parceria com o Centro Paula Souza. Duas salas de aula da Etec foram contempladas para participar do projeto, porém só haviam duas vagas para representar o projeto na capital e por sorteio, Maria Eduarda da Silva Lindolfo e Maria Gabriela Zan foram as escolhidas. Uma das exigências do sorteio era ter mais de 18 anos.

À Gazeta de Vargem Grande, a aluna Maria Gabriela Zan contou como foi participar do projeto. “Foi um dos maiores desafios que eu já participei. Uma experiência fantástica na qual precisei colocar em prática vários princípios e saberes. A experiência de estar sozinha em outra cidade, passar por diversas situações nas quais nunca imaginei passar”, disse.

Conforme relatou, o projeto foi muito bem organizado e a equipe demonstrou total preocupação com os participantes. “Quando chegamos no Instituto Ayrton Senna logo começamos a desenvolver o desafio que foi proposto. Esse desafio era proporcionar uma ideia inovadora, na qual teríamos que solucionar o problema de desigualdade no mundo.

Ouso dizer que foi a melhor experiência que já tive, pois precisamos agir sobre pressão e escassez de tempo”, comentou.

Apesar de tudo, segundo a aluna, todos os grupos conseguiram cumprir com o prazo e no mesmo dia foi apresentado as soluções. “Mesmo muito ansiosa, foi incrível. Por fim, foi um projeto muito organizado e bem estruturado”, finalizou.

O Instituto é um braço social do Grupo Martins, uma instituição de natureza sócio ambiental, cultural e educacional constituída sob a forma de associação civil, sem fins econômicos e lucrativos, fundada em 2005.

O objetivo do projeto é desenvolver o potencial de adolescentes e jovens para construir visões do futuro e transformá-las em realidade por meio da Educação para o Empreendedorismo, contribuindo para o seu crescimento nos campos pessoal, social e produtivo e na promoção de uma cultura de preservação ambiental.