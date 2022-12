Ginástica artística participou de festival em Rio Pardo

A equipe de Ginástica Artística do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, composta por 14 meninas, participou do Festival de Ginástica Artística, em São José do Rio Pardo, no dia 27 de novembro.

Participaram do evento 12 equipes, representadas pelas cidades de São José do Rio Pardo, Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista, que foi direcionado para meninas iniciantes na modalidade.

De acordo com a Prefeitura Municipal, o Festival proporcionou aos participantes um momento de apresentação dos exercícios, vivência em competição, além de conhecerem ginastas praticantes de outros municípios da região. “As meninas representaram o trabalho desenvolvido na Ginástica Artística do nosso município com virtuosismo e confiança, além de receberem vários elogios feitos pelo público presente”, contou a professora Marina Francisco.

Marina agradeceu o apoio do Departamento de Esportes e Lazer e Departamento de Educação, que em parceria têm possibilitado ações que incentivam o esporte e promovem diversos benefícios para as crianças e adolescentes do município.

Os interessados em saber sobre as aulas de Ginástica Artística ou praticar outros esportes de diversas modalidades oferecidas pelo Departamento de Esportes e Lazer, devem entrar em contato pelo telefone (19) 3641-2325.

As 15 meninas da equipe se apresentaram. Foto: Prefeitura Municipal de Vargem Grande