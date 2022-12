Inauguração da Feira do Produtor Rural foi um sucesso

A inauguração da Feira do Produtor Rural de Vargem Grande do Sul aconteceu na quarta-feira, dia 7. O evento teve início às 16h e aconteceu até às 19h na esquina das ruas Prudente de Moraes e Santana, onde antes funcionava a antiga rodoviária.

A feira, organizada pela Prefeitura Municipal e pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), acontecerá todas às quartas-feiras.

Na ocasião, estiveram presentes sete produtores diferentes com barraca na feira. Foram oferecidos diversos produtos como quiabo, batata doce, chuchu, limão, pepino, tomate, tomate cereja, jaca, abóbora, abobrinha, jiló, berinjela, cenoura, pimenta, pimentão, mandioca, inhame, alface, rúcula, salsinha, cebolinha, rabanete, hortelã, chicória, couve, cheiro-verde, manjericão, manga, abacaxi, banana, geleia caseira, pão caseiro, bucha vegetal, café torrado e alimentos em conserva.

De acordo com Bruno Angelini, engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal, responsável pela feira junto com o engenheiro agrônomo da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) Ciro Manzoni, cerca de 100 pessoas passaram pelo local e todos os produtores ficaram satisfeitos com o movimento.

Ele falou que a feira do produtor rural é importante para a cidade devido a valorização dos produtores rurais locais, geração de renda e trabalho e comercialização direta sem intermediários.

Qualquer produtor rural da cidade pode participar da feira, desde que realize o cadastro na Casa da Agricultura, na Rua José Bonifácio, nº 813, das 8h às 14h.