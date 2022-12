Itobi promove campanha Fique Sabendo sobre Aids

O Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itobi está promovendo a campanha anual Fique Sabendo. As ações começaram no dia 1º, Dia Mundial da Luta contra a Aids.

O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a importância da prevenção e cuidados com as demais Infecções Sexualmente Transmissíveis.

De acordo com a prefeitura, a testagem rápida para HIV e Sífilis será realizada na UBS Alcibíades Pires, das 7h às 11h durante a semana, sem necessidade de agendamento. Além disso, a testagem também será feita neste sábado, dia 10, das 8h às 12h.

A equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) atenderá a população, sem necessidade de agendamento. “Fazer o teste e saber o resultado é um passo decisivo para a sua saúde. Se você fica sabendo que não tem o vírus, tem mais um motivo para continuar se cuidando. Caso seja diagnosticado com HIV, será encaminhado para um serviço de saúde para iniciar logo o tratamento”, disse a Enfermeira Diretora de Vigilância em Saúde, Ângela Ferreira. “Quanto mais cedo descobrir que tem o vírus, maior a possibilidade de sucesso do tratamento e se você tem e não sabe, além de não estar recebendo tratamento, pode transmitir para outras pessoas sem querer. Para ter uma vida sexual ativa é interessante fazer o teste de HIV e Sífilis pelo menos duas vezes por ano”, complementou a prefeitura