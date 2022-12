Tênis Clube realizou 8º Festival de Dança no sábado, dia 4

O Tênis Clube de Vargem Grande do Sul realizou o 8º Festival de Dança, no sábado, dia 3. O evento foi produzido e organizado pela professora, bailarina e coreógrafa do Tênis Clube, Márcia Maria Lopes, conhecida como tia Marcinha, com o apoio da Diretoria e do Conselho Deliberativo do Tênis Clube,

Devido à pandemia da Covid-19, não foi possível a realização do evento nos anos de 2020 e 2021, sendo este, o ano da retomada do Festival aberto ao público. Na ocasião, 22 números foram apresentados, totalizando a participação de 100 bailarinos e cerca de 300 pessoas que prestigiaram o evento.

O Festival contou também com a presença de professores, bailarinos e coreógrafos de Vargem e São João da Boa Vista como Oficina Cultural da Prefeitura, Chalk School, Escola Estadual Achiles Rodrigues, The time of Destruction e Estúdio de Dança Fernanda Docema de São João da Boa Vista.

À Gazeta de Vargem Grande, Marcinha, que é professora no Tênis Clube há 8 anos, contou que a montagem das coreografias teve início em julho, com muita dedicação e responsabilidade dos alunos em relação aos ensaios. Devido à pandemia, não foi possível a realização do evento nos anos de 2020 e 2021.

Ela comentou sobre a importância deste evento anual. “A realização do Festival de Dança nos deixa o sentimento de missão cumprida, afinal foram meses de dedicação e muito trabalho para eternizarmos esse momento único, que nos traz muito significado, uma vitória para todos nós. Parabéns a todos”, disse,

A professora agradeceu à equipe do Tênis Clube, aos pais, alunos e todos que colaboraram direta ou indiretamente para a realização do evento.

100 bailarinos se apresentaram no festival. Foto: Arquivo Pesssoal