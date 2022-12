A grandeza do trabalho voluntário para uma cidade

Márcia Iared – Diretora de Cultura e Turismo

Ao definirmos com a recém-formada Comissão da “Via Crucis” onde colocaríamos cada estação da Via Dolorosa de Cristo, quando já próximo da última estação, a da Ressurreição passamos em frente àquela pequena clareira onde há uma elevação entre árvores gigantes e pedras. Quando aquele lugar me tocou, chamei a atenção do Prates e Lucas que colocavam as estacas de

marcação das estações porque naquele momento o

impressionante lugar me lembrou Gólgota e a Cruz de Cristo.

Por ser próximo a pousada do Wagner isto muito acrescentaria de religiosidade no final da jornada

Foi então que ao retirarmos um grande poste roliço para construir o Monumento de Aparecida pedi ao amigo Jesus que com ele fizesse uma Cruz para colocar naquela clareira.

Junto com o pedreiro Wilson por várias vezes fomos limpar aquele espaço cheio de galhos e então pequeno. O lugar era tão especial que nossas intenções foram ouvidas quando dois casais Nilton César Machado e Eliana de Cássia S. Machado, Amarildo Duzi Moraes e Maria Aparecida Teijada, mais José Luís Morandin e Isabel Cristina C. Morandin Morais pediram para apadrinhar uma estação e como todas já estavam apadrinhadas foi oferecido a eles esse desafio de completar e cuidar do que seria a Estação Santa Cruz. Foi como se a Santa Cruz ouvisse nossas intenções

Com enorme dedicação e o apoio estrutural de José Luís Morandin e Isabel desenharam um projeto lindo que além da Cruz incluiria a gruta de Nossa Senhora das Dores e a ampliação do pequeno terreno, cedido pelos proprietários da terra Francisco R. de Carvalho e Dona Cidinha de Carvalho mais o Senhor Sebastião Gentina e Tereza Ligabue Gentina.

Com quase dois anos de trabalho, os padrinhos Nilton César, Eliana e Maria Morais, sem nenhuma contratação externa, transformaram o espaço em um lindo Jardim de Oração, de descanso e reflexão, que lá está para todos que quiserem passar uma horinha onde a natureza e a fé produzirão a paz e a renovação das energias.

Inauguração

O evento do dia 04 teve início às 5h30 da manhã com uma bênção do padre Helinho no Monumento de Aparecida de onde então às 6h da manhã partiu a Caminhada com a Santa transportada pelo amigo Fusca entronizada ao lado da Cruz, enquanto a Comissão e os padrinhos se dirigiram por outra estrada até o Cruzeiro para os preparativos finais do café matinal, organizado pela família Morandin em nome dos demais padrinhos.

A chegada

Foi grande a emoção quando os primeiros peregrinos começaram a chegar em frente ao espaço onde Padre Eduardo iniciou as preces exaltando a importância daquele Santo lugar. Ao encerrar as bênçãos tive a oportunidade de fazer com todos os presentes a Oração da Santa Cruz.

Da parte oficial, José Luís contou um pouco do que foram aqueles dois anos e convidou os proprietários da terra para receberem as homenagens e as flores da Comissão Via Crucis. A entronização emocionou a todos os presentes especialmente quando Nossa Senhora foi erguida dos pés da Santa Cruz e colocada na gruta de pedras ao som da linda voz de Lucas Buzato que cantava. Aquele lugar para sempre será um lugar de Oração que tanto enriquece o turismo religioso de nossa cidade. Ao final todos os presentes espalhados no espaço se deliciaram com a fartura do café da manhã, ali oferecido pela família Morandin em nome dos demais padrinhos.

Agradecimentos

O Departamento de Cultura e Turismo agradece a todos que tudo fizeram para que esse dia fosse realmente um dia de Fé e Paz.

Agradecimento especial aos responsáveis pelo espaço, à Comissão pelo empenho, aos funcionários da Cultura aos doadores do terreno, ao DSUR na pessoa do seu Carlinhos à Polícia Militar à Guarda Municipal presente ao Rodrigo pelo som aos seguranças aos peregrinos presentes e a todos que de alguma forma se envolveram para que esse belo dia ficasse pra sempre na memória dos que ali foram testemunhas desta conquista.

Encerrando, lembramos que o dia 14 de Setembro será sempre o dia da Santa Cruz!