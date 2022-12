Esse Espírito Natalino

A Barragem Eduíno Sbardellini está cheia e as chuvas este mês estão generosas, não deve haver falta de água. A Praça da Matriz está iluminada e decorada para o Natal deste ano, com várias atrações para alegrar crianças, jovens, adultos e os velhinhos de nossa comunidade. As principais ruas e locais de comércio de Vargem Grande do Sul estão movimentados neste final de ano. As eleições aconteceram em paz e o futuro presidente deve assumir em breve. Há esperança no Brasil, apesar de todos os problemas que a sociedade brasileira enfrenta.

A Copa do Mundo está acontecendo e para quem aprecia um bom futebol, nos distrai e independente do Brasil ser campeão ou não, há confraternização entre os povos através do futebol, com o mundo todo ligado nos jogadores e suas belas coreografias com a bola rolando no gramado do distante Qatar, que os modernos meios de comunicação tornam cada vez mais perto.

Este é o Natal que se avizinha neste ano de 2022. Sim há problemas, há a fome em milhões de famílias brasileiras, há dramas familiares e individuais que se perpetuam, independente de ser Natal ou não. Há repressão e preconceito na sociedade, que se tornou mais visível ainda nos últimos anos, dividindo o País através da ideologia política que se instalou de uns tempos para cá.

Mas é prenúncio de Natal. A mensagem do nascimento do Menino Jesus começa como uma pequena faísca, a iluminar toda essa escuridão. É tempo de se pensar mais no “amar uns aos outros como eu vos amei”. É tempo de repensar e praticar o perdão.

É o momento de confraternizar, de pensar em uma Ceia de Natal, de presentear quem você ama. De deixar os tempos sisudos para trás, de viver a bem aventurança. De ser mais imaterial, mais espiritual, de cantar, dançar, montar um presépio, enfeitar um sapatinho para a chegada do Papai Noel.

De ajudar alguém, de colaborar para que se compre balas para dar às crianças nos bairros da cidade. De visitar entidades como a Sociedade Humanitária, de ser generoso, amar e abraçar o próximo, de fazer uma criança sorrir e dar esperança a um idoso, pois o Espírito Natalino deve prevalecer acima das veleidades humanas.