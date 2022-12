Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Luiz Carlos de Paula, conhecido como Luís Firino, aos 65 anos de idade, no dia 03 de dezembro. Deixou a esposa Marilda Salgueirosa de Paula, os filhos Simone, Silvana, Fabiana e Luís Fernando; os genros Fernando, Anderson e Milton; e os netos Guilherme, Felipe, Luís Gabriel, Rafael, Pietro e Maria Luiza. Foi sepultado no dia 03 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito Flávio de Paula, aos 90 anos de idade, no dia 02 de dezembro. Deixou a esposa Ana Angélica Nogueira de Paula; as filhas Alessandra e Flaviana; e o genro Marcos. Foi sepultado no dia 03 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Raquel Cortezi Ferraz, aos 83 anos de idade, no dia 06 de dezembro. Viúva de Fausto Ferraz; deixou os filhos Carlos Alberto, Fausto e Iara Helena; o genro Marcelo; as noras Rita e Ana Paula; os netos Rafael, Maria Raquel, Júlia, Lara, Gabriel e Helena; e o bisneto Joaquim. Foi sepultada no dia 06 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Laídes Consolin Palmiro, aos 93 anos de idade, no dia 03 de dezembro. Era viúva de Otávio Palmiro; deixou os filhos Silene, Totonho, José, Solange e Carlinhos; genros, noras e netos. Foi sepultada no dia 04 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sebastiana de Souza, aos 52 anos de idade, no dia 07 de dezembro. Deixou o marido José Luís Teixeira; os filhos Tatiana, Elivelton e Éder; o genro Paulinho; e as netas Ana Laura e Maria Clara. Foi sepultada no dia 08 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Silvia Nicolau Tartarini, aos 65 anos de idade, no dia 08 de dezembro. Viúva de Luís Tartarini; deixou os filhos Vítor, Verônica e Júlio; a nora Nathália; o genro Christian; e os netos Pedro, Adolfo e Vinícius; e os irmãos Alceu, Deise, Pedro, Eliana, Walter, Leila e Gláucia. Foi sepultada no dia 09 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o advogado Rogério Chiavegati Milan, aos 45 anos de idade, no dia 09 de dezembro, em São Paulo, onde residia. Era filho do médico dr. Renato Jonas Milan – já falecido; deixa a mãe Vilma Helena Chiavegati Milan, a esposa Vanessa Silva Milan; os filhos Enrico e Luca; os irmãos Renato, Rodrigo e Cláudia; as cunhadas Ana Paula e Tatiana; o cunhado Luciano e sobrinhos. Foi sepultado no dia 09 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marlene Silva Cipolini, aos 73 anos de idade, no dia 03 de dezembro. Deixou o marido José Roberto Cipolini; os filhos Paulo e Luciano, as noras Elaine e Rosa; e as netas Ana Beatriz e Ana Carolina. Foi sepultada no dia 03 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carlos Alberto Martins, conhecido como Índio, aos 55 anos de idade, no dia 07 de dezembro. Deixou a mãe Elizabeth; os filhos Isabella, Rebeca, Victor, Karla, Sara e Diogo; e netos. Foi sepultado no dia 08 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

