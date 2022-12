Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Paulo Vanzolin (JPaulo Emílio Vanzolin)

Nascimento: 25/04/1924 – São Paulo (SP)

Morte: 28/04/2013 – São Paulo (SP)

Atividades: Compositor e zoólogo

Descendentes de italianos, seu pai era o engenheiro Carlos Alberto Vanzolini.

Paulo cursou o primário no Colégio Rio Branco e o ginásio na escola pública, onde se formou em 1938.

Em 1942, ingressou na faculdade de medicina da Universidade de São Paulo.

Juntos com um grupo de estudantes passou a frequentar as rodas de boêmios e compôs seus primeiros sambas.

Convocado para o exército, interrompeu seus estudos. Dois anos depois, retornou aos cursos de medicina e passou a lecionar no Colégio Bandeirantes, começou também a trabalhar no museu de zoologia da Universidade de São Paulo.

Formou-se em 1947 e casou-se em 1948 com Ilse. No ano seguinte, foi para os Estados Unidos onde obteve o doutorado em zoologia pela Universidade de Harvard.

Em 1951, por insistência do amigo Geraldo Vidigal, publicou pelo Clube da Poesia, o livro: Lira de Paulo Vanzolini. No mesmo ano, compôs o samba “Ronda”.

Em 1953, foi convidado por Raul Duarte para trabalhar na TV Record, produzindo programas para Araci de Almeida. Neste ano o cantor Bola Sete fez a primeira gravação de “Ronda”, acompanhado por Garoto e Menezes nas cordas, Chiquinho no acordeon e Abel na clarineta.

Em 1959, o violonista José Henrique, dono da boate Zelão, mostrou o samba “Volta por cima” para o Noite Ilustrada, que o lançou em 1963 pela Philips, com um estrondoso sucesso. Nesse mesmo ano, Paulo Vanzolini foi nomeado diretor do museu de zoologia, cargo que exerceu durante 30 anos. Mesmo depois de se aposentar, continuou trabalhando na instituição: “É a única coisa de que gosto. É a única coisa que sei fazer”.

Paulo Vanzolini foi também um dos idealizadores e ativo colaborador da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

Onde estiveres receba nossos agradecimentos.

Salve Paulo Vanzolini!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho