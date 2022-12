Moradores da Cohab já desfrutam da ‘areninha’

Domingo passado, dia 4, à tarde, vários adolescentes já usufruíam das quadras de basquete e futsal que a prefeitura está construindo ao lado da Escola Nair Bolonha, localizada entre vários bairros populosos da cidade, como o Jardim Paulista e a Cohab Alceu Morandim.

A areninha, como é conhecida, é um projeto do governo do Estado e segundo apurou o jornal, foi conseguido através do deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos), que teve também a participação dos vereadores do partido, Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor, Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto e Maicon do Carmo Canato.

No local antigamente existia uma quadra e eram muitas as reclamações de abandono do local, que era frequentado por pessoas estranhas ao funcionamento da mesma. Pelo que foi divulgado na rede social do prefeito Amarildo, seriam investidos pelo Estado cerca de R$ 315 mil na construção das quadras que já vem com iluminação de LED.

O jornal Gazeta de Vargem Grande enviou várias perguntas à prefeitura sobre a construção da Areninha, como qual o valor total gasto, se outros bairros seriam futuramente contemplados, quando seria a inauguração da mesma, mas a prefeitura não respondeu.