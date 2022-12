Programa Fortalecendo a Família entregou diplomas

O encerramento das oficinas do programa Fortalecendo a Família do Departamento de Ação Social aconteceu na terça-feira, dia 6, no Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais. Na ocasião, estiveram presentes cerca de 100 pessoas e 70 participantes de oficinas que receberam os diplomas.

As monitoras voluntárias Rosângela dos Santos Fernandes, Joana D´Arc Bocaiuva, Maria de Fátima Barion Hannesh, Regina Márcia Thezolin, Celene Duzi Moraes, Regina Pereira da Silva Costa, Maria Benedita Rodrigues, Valdinere Aparecida Macedo e Tainá Cristiana Benedito Tupan entregaram o certificado de conclusão das 70 participantes das oficinas de biquinho em crochê, design de sobrancelha, corte e costura, depilação, tricô, patch aplique, bordado, variedades em crochê e crochê em barbante.

Estiveram presentes no evento a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, a chefe de Gabinete Rosângela de Mello representando o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB), a vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), diretora do Departamento de Cultura e Turismo Márcia Iared, o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), o presidente da Sociedade Humanitária, Walter Josué Gomes Rui; o representante da Ordem dos Advogados (OAB) José Aluísio Rochetto e a assistente social do Grupo Mão Amiga, Solange Marçal Ortolani.

A diretora da Ação Social, Eva, falou do trabalho em oferecer oportunidades às famílias e também de oferecer a acolhida às pessoas através dos cursos. “Nosso especial recurso está no trabalho de nossas voluntárias que com carinho oferecem seu tempo e sua sabedoria para dar a oportunidade de renda e também de acolhida neste espaço tão querido por todos”, disse.

A chefe de Gabinete, Rosângela de Mello agradeceu, em nome do prefeito, o trabalho das monitoras que dedicam o tempo em passar seus conhecimentos para outras pessoas. “O essencial trabalho tão bem realizado por todos aqui do Departamento, por onde passam tantas famílias, e parabéns a todas as formandas que vem em busca de conhecimentos e estão recebendo seu diploma hoje”, destacou.

A vereadora Danutta parabenizou a todos. “Estão de parabéns pelo empenho, pelo trabalho e dedicação todos do Departamento de Ação Social, os alunos que hoje encerram mais uma etapa e aos monitores voluntários pelo carinho e pelo desprendimento”, falou.

A diretora de Cultura, Márcia Aparecida Ribeiro Iared, também destacou a importância dos trabalhos manuais e difusão de cursos de capacitação e oficinas.

O vice-prefeito Celso Ribeiro pontuou sobre o papel da assistência social que no município se desenvolveu ao longo dos anos e hoje tem uma grande estrutura oferecendo oportunidades para as famílias. “A família é a coisa mais importante na vida de todos. A oportunidade é essencial para que as famílias possam ter condições de melhorar e renda e vemos o trabalho da ação social neste sentido. Um segmento essencial para quem mais precisa”, disse.









70 alunos de oficinas receberam diplomas. Foto: Reportagem