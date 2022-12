Que todos tenhamos fartura neste Natal!

Se pudéssemos pedir algo a Papai Noel neste Natal, sem dúvida seria que todas as famílias tivessem fartura nas festas de fim de ano. Pelo menos que não falte nada a elas, que possam ter sim, um ‘franguinho na panela’ como diz a canção, ou um franguinho assado como pede as festividades natalinas.

Natal, além da comemoração do nascimento de Jesus, também é sinônimo de ceias, almoços e jantares com a família reunida e uma comida gostosa, preparada com todo amor, quer seja pela mãe ou por alguém da família que nestes tempos atuais, tem muitos pais se aventurando a fazer um prato natalino e surpreender a todos.

O importante do tempero do Natal, é o amor empregado na confecção do mais simples prato, até os mais sofisticados. Com amor, tudo pode virar uma grande ceia para comemorar em família, a paz e o nascimento do filho do Criador.

Como acontece há vários anos, a Gazeta de Vargem Grande edita nesta época do ano, o seu Guia de Natal e nas suas páginas, além de várias matérias pertinentes ao tema, também há a colaboração de várias pessoas com suas deliciosas receitas que reproduzimos e levamos ao conhecimento dos leitores para que também possam executá-las nos convivas natalinos.

Desde já agradecemos a todos que colaboraram com suas receitas para o Guia de Natal, que certamente vai enriquecer este caderno e tornar o Natal de muitas famílias vargengrandenses mais saborosas com as guloseimas ensinadas por estas cozinheiras que amam o que fazem e sentem prazer em repartir seus conhecimentos culinários para tornar a vida do próximo mais feliz neste fim de ano.