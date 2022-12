Vereadores aprovaram o Orçamento de 2023

Os vereadores da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul aprovaram, na sessão de terça-feira, dia 6, o Orçamento de 2023 da Prefeitura Municipal. O projeto de lei foi entregue à Casa de Leis no início de outubro e discutido em Audiência Pública no início de novembro.

Ainda em novembro, os vereadores apresentaram suas emendas impositivas, ação que possibilita aos vereadores a determinar a destinação de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício de 2022 para emendas que deverão ser cumpridas, sendo que metade deste percentual deverá ser aplicado na Saúde.

O orçamento estima a receita e fixa despesa em R$ 185.250.000,00. Do valor estimado para entrar nos cofres municipais, só a prefeitura vai consumir entre gastos para o pagamento dos seus funcionários e investimentos R$ 150.440.000,00. Já para a Câmara Municipal estão previstos R$ 2.860.000,00 entre o pagamento dos vereadores, funcionários, investimentos e manutenção do prédio. O Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos (Fupreben) do Município de Vargem Grande do Sul vai consumir R$ 19.950.000,00

Outro gasto do orçamento é referente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul, que consumirá em 2023 um montante de R$ 12.000.000,00, que serão usados para o pagamento dos funcionários, manutenção da rede de água e investimentos para produzir água e tratamento do esgoto da cidade.

Nas emendas impositivas, os vereadores destinaram verba para a Sociedade Humanitária, a Mão Amiga, a Casa do Menor Dom Bosco, a APAE e a Associação Lucas Tapi. Eles também destinaram recursos para o Departamento de Educação para a compra de materiais para a Educação Infantil.

Os vereadores enviaram recursos para infraestrutura, como a construção de redutores de velocidade, revitalização da Quadra de Esportes Padre Donizete, instalação de um poste com braço de luz na Rua Pará, construção de um novo abrigo para cães e gatos, construção de calçamento com piso de concreto intertravado com aplicação de guias e sarjetas nas laterais na Viela do Amapá e construção de chalés na Represa Eduíno Sbardellini.

Na área da saúde, foi destinada verba para cirurgias eletivas realizadas pelo Hospital de Caridade, exames e compra de fraldas geriátricas para a Rede Municipal de Saúde, aquisição de poltronas para acompanhantes dos quartos do SUS do Hospital e realização de exames de imagem.