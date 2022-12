Comércio pode abrir em horário especial

Os estabelecimentos comerciais de Vargem Grande do Sul estão autorizados desde o dia 1º de dezembro a abrir em horário especial visando o movimento das festas de final de ano. Os horários especiais estão autorizados até o dia 24 de dezembro e também na véspera de Ano Novo, no dia 31, conforme Convenção Coletiva de Trabalho e Decreto Municipal assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

Assim, as lojas poderão atender de 1º a 23 de dezembro das 8h às 22h, exceto sábados e domingos. Nos dias 24 e 31, as vésperas, o funcionamento está permitido das 8h30 às 18h. Nos sábados e domingos, dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18 é permitido das 8h30 às 18h30 e nos domingos.

Algumas lojas já estão atendendo no horário diferenciado, mas a reportagem do Guia de Natal da Gazeta verificou que a maioria do comércio irá funcionar no horário estendido a partir de segunda-feira, dia 12.

Anualmente, a ACI realiza parceria com a Prefeitura Municipal e fornece recursos para decorar as ruas do Centro para o Natal.

Fotos: Prefeitura