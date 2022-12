Lasanha de Funghi da Kau Zamora

Ingredientes

Para 8 pessoas (pirex de 28cm x 33cm)

400g shitake, 400g shimeji, 600g cogumelos de Paris, 30g cogumelos secos Porcini, 500ml de água quente/morna, 600g massa de lasanha fresca já pré cozida, 1 cebola picada, 1 dente de alho picado, 1/2 xícara vinho branco seco, 750ml creme de leite fresco mais 1/2 xícara para misturar com a maisena, 1 1/2 colher de sopa de maisena, 2 tabletes de caldo de cogumelos, 200g mussarela fatiada fininho e 60g queijo parmesão ralado grosso

Modo de Preparo

Lave os cogumelos se estiverem com muita terra, senão apenas limpar com um pano úmido ou escovinha. Fatiar e reservar. (Retirar os talos e guardar para fazer uma sopa). Coloque os cogumelos secos na água quente e deixar por pelo menos 10 minutos para hidratar. Depois deste tempo, coe e fatie os cogumelos hidratados. Passe a água dos cogumelos em um coador e reserve. Em uma panela grande, coloque azeite e frite a cebola. Assim que estiver transparente, coloque o alho, mexa por 1 minuto e acrescente o vinho branco. Mexa até quase secar e adicione todos os cogumelos, inclusive o hidratado. Se necessário, adicione mais azeite. Mexa por 3 minutos. Adicione o caldo coado (500ml) e o creme de leite fresco e mexa. Quando começar a ferver, adicione os 2 tabletes de caldo de cogumelos. Mexa bem e adicione a maisena misturada com creme de leite para engrossar ligeiramente o molho. Coloque sal e pimenta do reino. Monte a lasanha colocando por baixo de tudo uma camada de molho. Em seguida massa, molho e mussarela. Repita até a última camada de molho, e polvilhe queijo parmesão. Leve ao forno até borbulhar e o queijo dourar (aproximadamente 30 minutos).