Lojistas estão animados para as vendas de final de ano

Com a chegada do fim do ano e a troca de presentes entre amigos e familiares, as expectativas para as vendas de Natal aumentam para os lojistas. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a data deve levar mais de 118 milhões de consumidores às compras e movimentar R$ 66,6 bilhões na economia.

A pesquisa mostra que 73% dos consumidores pretendem dar presentes para outras pessoas no Natal deste ano. Os mais lembrados na hora de presentear serão os filhos (62%), o cônjuge (45%) e a mãe (41%). Além disso, 59% dos consumidores pretendem comprar presentes para si mesmo no Natal. Em média, os consumidores pretendem comprar 4,2 presentes para algum familiar ou amigo no Natal e o ticket médio de cada presente será de R$ 132,00.

Entre os consumidores, 40% desejam gastar até R$ 100,00 por presente. Entre os itens mais comprados, 57% afirmam que pretendem comprar roupas, 38% calçados, 36% perfumes/cosméticos, 34% brinquedos e 21% acessórios.

De acordo com os consumidores que presentearam no Natal de 2021, 44% pretendem comprar este ano a mesma quantidade de presentes adquiridos no ano passado, enquanto 29% pretendem comprar mais presentes e 16% menos.

Entre os pesquisados, 41% pretendem gastar mais nas compras de presentes este ano, enquanto 29% têm intenção de gastar a mesma quantia e 21% pretendem gastar menos.

Entre aqueles que devem gastar mais em 2022, 40% afirmam que os preços estão mais caros, 21% que darão mais presentes e 20% afirmam que darão um presente melhor.

O Guia de Natal da Gazeta de Vargem Grande conversou com proprietários de algumas lojas de diversos segmentos, a fim de ajudar os vargengrandenses a encontrarem os presentes perfeitos para este Natal.

Ideal Supermercados

No Ideal Supermercados, a expectativa é vender nas festas natalinas de 5% a 10% a mais do que o vendido no ano anterior. Mário Malagutti explicou que neste período, as vendas crescem de 20% a 25% em relação aos demais meses e que, esse ano, espera vender cerca de 30% a mais.

Ele comentou que anualmente alguns itens são os mais procurados, como o peru, o chester, a leitoa e o panetone. A procura, no entanto, também é alta por chocolates e frutas natalinas nesta época do ano

Mário espera que a procura seja ainda melhor do que foi no ano passado, uma vez que com o recebimento do 13º salário, a população acaba gastando mais para a ceia de Natal. No entanto, ele acredita que o aumento não deve ser tão grande. “Sempre trabalhamos para aumentar as vendas e para oferecer algum item diferente para a população”, disse. Foto: Arquivo Pessoal

Lidy Modas

A expectativa na Lidy Modas está altíssima. Para Lidiane Paula Tupan Cardozo, proprietária da loja, vestidos e roupas infantis serão os mais procurados. Ela disse que pretende superar 100% das vendas do ano passado e que espera uma maior procura dos clientes, uma vez que teve grande melhoria nos produtos da loja. “Nossos clientes vão se apaixonar com tanta coisa linda que temos aqui. Em nossa loja, estamos cada dia mais procurando o melhor para os nossos clientes, conhecer o que eles gostam de usar no dia a dia e no final de semana. Suas preferências são a nossa prioridade”, disse. Foto: Arquivo Pessoal

Eletro Outlet



Gabriela Multini, da Eletro Outlet, acredita que terá uma grande procura por smartphones e Smart TVs. Ela comentou que hoje, a loja conta com uma grande seleção de produtos Tramontina e acredita que também serão bem procurados.

A expectativa das vendas de final de ano está bem positiva na Eletro Outlet. “Esperamos ter um aumento de venda em relação a 2021, pois estamos instalados no novo endereço há um ano”, disse.

Mistiquei



Gabrielle Ribeiro, proprietária da Mistiquei, contou que está muito confiante com as vendas de final de ano, uma vez que esse é o primeiro ano da loja física. “Estou otimista com a aceitação e procura das nossas peças que, em sua maioria, são exclusivas, trabalhadas artesanalmente e importadas da Índia, um diferencial na cidade”, comentou.

Para ela, peças claras, bordadas e com um ar praiano são as apostas para esse fim de ano. “A loja completou dois anos, com um Instagram com mais de 20 mil seguidores e um site que atende mulheres de todo o Brasil. Com a loja física, esperamos vender 35% mais que no online”, disse.

Supermercado Estrela



Ana Paula Arrigoni Ferri, integrante da diretoria do Supermercado Estrela, ressaltou que acredita que irão vender pelo menos 10% a mais do que o vendido em dezembro de 2021. “As pessoas irão se reunir, as empresas voltaram a confraternizar e isso reflete no aumento das vendas”, disse. Ela pontuou que os panetones e chocottones costumam ser campeões de vendas, seguidos pelo chester e pelas caixas de chocolates. Paula contou que há, ainda, um aumento significativo no açougue, uma vez que as pessoas consomem mais carnes vermelhas e fazem mais churrascos. As bebidas, como espumantes, vinhos e champagnes, com ou sem álcool, também são muito vendidas, inclusive para presentear, com venda maior para o ano novo.

No supermercado, há ainda uma procura grande pelas cestas de Natal personalizadas, sendo quatro modelos clássicos que já vendiam e outras lançadas este ano como a Estrelada, a pérola e a Zero Life do setor saudável.