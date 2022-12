Natal Luz da GCM será na terça-feira, dia 20

Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul prepara a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes de Natal do prédio da Guarda para o dia 20, terça-feira, a partir das 19h. A Guarda convida toda a população para participar do evento. Na ocasião, o Papai Noel estará na sede da GCM, à Praça Rafael Piconi, nº 10, no Jardim Bela Vista para tirar fotos. A ação é uma iniciativa da equipe da GCM e acontece todo ano.