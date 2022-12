Peito de peru requintado da Paula Ferri

Há anos na família de Paula Ferri, essa receita sempre foi tradicional na ceia de Natal, sendo preparada pela saudosa Cidinha Ferri. A receita foi publicada no livro de receitas Sabores de Uma Vida.

Ingredientes

2 xícaras de chá de água, 2 tabletes de caldo de galinha esfarelados, 1 bisnaga (220g) de catupiry, 1 copo (250g) de requeijão, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 lata (300g) de creme de leite, 1 colher de sopa de conhaque, 1 peito de peru defumado em peça sem osso, nozes picadas miúdas a gosto (opcional), sal e pimenta e salsinha a gosto.

Modo de Preparo

Coloque a água, o caldo de galinha e leve ao fogo até desmanchar. Retire do fogo e leve ao liquidificador, acrescentando o catupiry, o requeijão, a farinha, o creme de leite sem soro e a salsinha e bata bem. Acrescente o conhaque, o sal e a pimenta. Leve esta mistura ao fogo até formar um creme. Em um refratário, coloque uma camada do peito de peru fatiado fino e uma camada do creme. Vá intercalando e por cima do creme, decore com as nozes. Leve ao forno por cerca de 30 minutos ou até borbulhar.