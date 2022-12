Peru de Natal da Natália Aliende

Todos os natais de que me lembro as conversas e os afazeres de minha mãe, a professora Marina Aliende, giravam em torno do preparo do peru de Natal.

Bem antigamente, quando não havia peru embalado, minha tia criava perus para a família no quintal e na fazenda e a alegria da criançada era gritar ‘peru’ e ver todos respondendo o famoso glu glu glu.

A brincadeira ia até minha tia perder a paciência e esparramar com as crianças. Saudades daquela época.

Mas a receita do tempero é a mesma para o peru criado nos quintais quanto para o comprado já embalado nos supermercados, pois ficam muito mais saborosos se forem assim temperados. Peguei essa receita no livro da minha mãe, ela já está na minha família há anos.

Ingredientes

1 peru, meia garrafa de vinho branco seco, meio copo de conhaque, suco de 2 limões, 3 colheres de sopa de vinagre, 2 folhas de louro, meia colher de café de cravo moído, 1 colher de café de pimenta do reino, 2 dentes de alho, 2 cebolas, 1 colher de chá de molho inglês, 1 colher de chá de mostarda, 1 colher de café de noz moscada, 1 ramo de cheiro verde, 1 colher de café de molho de pimenta, meio copo de Coca-Cola e meio copo de cerveja.

Modo de Preparo

Bata tudo no liquidificador, menos a cebolinha que deve ser bem picada. Coloque o peru em uma vasilha funda para que o molho possa cobrir toda a superfície e interior da ave. Deixe de um dia para o outro na geladeira virando algumas vezes. Conserve bem tampado. No dia seguinte, asse em forno pré-aquecido até ficar levemente dourado. Cubra com papel alumínio para cozinhar bem, lembrando de pincelar com manteiga. Depois de assado e bem dourado, deixe esfriar para cortar, de preferência com faça elétrica, separando o numa travessa grande as carnes brancas do peito das mais escuras das coxas e sobrecoxas. Enfeite com farofa salgada feita com os miúdos do peru e farinha de mandioca e com farofa doce feita com frutas em compota, como pêssego, figo, ameixa e cereja. Reserve algumas frutas em pedaços maiores para enfeitar as bordas da travessa e Feliz Natal!