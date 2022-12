Rifa arrecada dinheiro para comprar bala para criançada

Anualmente, Rodrigo Donizete Soqueti, o conhecido Fusca, realiza uma ação solidária de Natal para distribuir balas para as crianças. Para arrecadar o dinheiro para comprar as balas, ele está vendendo rifa no valor de R$ 10,00.

Para os três primeiros lugares, o prêmio será um kit churrasco. O primeiro lugar ganhará um kit no valor de R$ 500,00, o segundo um kit no valor de R$ 300,00 e o terceiro um kit no valor de R$ 200,00. O quarto e o quinto colocados ganharão quatro fardos de cerveja cada um.

Assim, você ajuda o Papai Noel a comprar bala para a criançada e concorre a vários prêmios com apenas R$ 10,00. Entre em contato pelo telefone (19) 99128-3768, que o Fusca leva seu número até você.

O sorteio acontecerá no dia 17 de dezembro, pelos números da Loteria Federal e as balas serão distribuídas nas ruas da cidade durante sete dias, de 18 a 24 de dezembro.